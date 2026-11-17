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Zonguldak'ta ekim ayında satılan 681 konutun yüzde 54,2'sini ilk el satışlar oluşturdu. Aynı dönemde 80 iş yeri el değiştirirken, iş yeri satışlarının büyük bölümünü ikinci el taşınmazlar oluşturdu.

Ekim 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış verilerinde Zonguldak'ın rakamları belli oldu. Kentte bir ay içerisinde 369 sıfır konut satılırken, ikinci el konut satışları 312 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içerisinde ilk elin payı yüzde 54,2, ikinci elin payı ise yüzde 45,8 oldu.

İş yeri satışlarında ise farklı bir dağılım görüldü. Ekim ayında satılan 80 iş yerinin 69'u ikinci el, 11'i ilk el olarak kayıtlara geçti. İkinci el iş yerlerinin toplam satışlardaki payı yüzde 86,3'e ulaştı. Verilere göre Zonguldak'ta ekim ayında konut ve iş yeri satışlarının toplamı 761 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı