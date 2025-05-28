Zonguldak'ta Balık Yasağına Rağmen Tezgahlar Boş Kalmadı

Zonguldak'ta Balık Yasağına Rağmen Tezgahlar Boş Kalmadı
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Zonguldak'ta küçük sandallarla denize açılan amatör balıkçılar, balık yasağına rağmen tezgahlarda istavrit satışı yapmaya devam ediyor. Fiyatlar 250 liradan 150 liraya düştü.

Zonguldak'ta balık yasağına rağmen tezgahlar boş kalmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta küçük sandallarla denize açılan amatör ve olta balıkçılarının getirdiği balıklar esnaf tarafından satışa sunuldu. İstavrit 150 liradan alıcı buldu.

Zonguldak balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, "Balık mevsimi yasak girmesine rağmen devam ediyor. Ufak sandallarımız, olta balıkçılarımız, amatör balıkçılarımız balık getiriyor. Biz halkımızı balıksız bırakmıyoruz" dedi.

Tezgahlarda bol bulunan istavritin fiyatında da düşüş yaşandığı bildirildi. Beybeyoğlu, "Kaç günden beri istavrit balığı 250 lira civarındaydı. Biraz bol geldiği için iki günden beri 150'ye satıyoruz. Halkımızı balıksız bırakmıyoruz yani. Bizde balık var" ifadelerini kullandı.

Beybeyoğlu, sezonun son günlerine gelindiğini belirterek, "Ama artık balığın son günleri zaten. Havalar ısındı artık. Şurada son 5-10 gün sonra balık bulamazlardır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Ekonomi
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