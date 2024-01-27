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Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

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Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatların uygun olması, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine en uygun alışverişi yaparak memnun oldu. Pazarda soğan, patates, biber, elma, portakal, muz, pırasa ve havuç gibi ürünler uygun fiyatlarla satıldı.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlarında uygun olması üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan pazarı yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren pazara giderek bütçelerine en uygun alışverişi yaptı Pazarda fiyatların uygun olması ise hem esnafı hemde vatandaşı memnun etti.

Tezgahlarda, soğan 15 lira, patates 15 lira, biber 35 lira, elma 20 lira, portakal 15 lira, muz 40 lira, pırasa 25 ve havuç 25 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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