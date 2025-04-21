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Ziya Yılmaz, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Ziya Yılmaz, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi
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Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) yeni yönetim kurulu başkanlığına DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz seçildi. Yılmaz, derneğin konut ihtiyacını analiz eden ve çözüm üreten çalışmalarını daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KONUTDER'in seçimli olağan genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde KONUTDER'in yeni yönetim kurulu başkanı oy birliğiyle Ziya Yılmaz oldu.

???????Ramadan Kumova'dan görevi devralan Yılmaz, yaptığı açıklamada, derneğin bugüne kadar konut ihtiyacının belirlenmesine yönelik kapsamlı rapor ve araştırmalar ile konuta erişimi kolaylaştıracak modeller gibi birçok başlıkta çözüm odaklı çalışmalar ortaya koyduğunu bildirdi.

Yeni yönetimin bu başarıları daha da ileriye taşıyacağını kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde de İstanbul'un gelecek 10 yıllık konut ihtiyacını analiz eden, konut ihtiyacının sosyolojik boyutlarını ele alan ve sektörün nabzını tutan çalışmalarımıza devam etmekle kalmayıp, bu çalışmaların kapsamını genişleten yeni araştırmalarla zenginleştireceğiz. KONUTDER'in bu alandaki bilimsel ve analitik kapasitesini daha da güçlendirip sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda konuta erişimi artıracak finansman modelleri, deprem güvenliğini öne alan nitelikli konut arzının artırılmasına yönelik çalışmalar, yapı tasarruf sistemleri, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir şehirleşme gibi kritik başlıklarda da politika geliştiren ve çözüm üreten bir aktör olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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