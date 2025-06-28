Zirai Don Felaketinin Tarımsal Üretime Etkileri Ele Alındı

Zirai Don Felaketinin Tarımsal Üretime Etkileri Ele Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da düzenlenen toplantıda, Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin üretici üzerindeki etkileri ve alınacak önlemler değerlendirildi. Komisyon, saha ziyaretleriyle durumu incelemeye devam ediyor.

Ordu'da düzenlenen toplantı ile Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin üreticiye etkileri ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, 2025 Nisan ayında Türkiye genelinde etkili olan zirai don olaylarının tarımsal üretime etkilerini değerlendirmek için düzenledikleri toplantının 3'üncüsünü Ordu'da gerçekleştirdi.

Altın Ordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Türkiye'de şubat, mart ve nisan ayında beklenmedik boyutta ve şiddette ülkenin yüzde 60'ını 70'ını dolaylı, yüzde 40'ını ise doğrudan sert bir şekilde etkileyen zirai donun etkilerini sahada gözlemleyerek araştırmak için yollarda olduklarını belirtti. Korkmaz, Malatya'dan başlayıp Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Karaman bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, iki hafta öncede Bolu, Düzce ve Adapazarı bölgesinde ziyaretlerinin olduğunu dile getirerek, bugün Ordu ve Giresun programlarının olduğunu, yarın ise Tokat ve Amasya'ya kadar uzanan bir saha ziyaretleri yapacaklarını kaydetti. Korkmaz, bu ziyaretlerde sektör temsilcilerini dinleme ve sahada gözlemleme yaparak notlar aldıklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tarım teşkilatlarının zirai donun yaşandığı ilk andan itibaren sahaya indiklerine dikkat çeken Korkmaz, üreticinin sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda ekiplerin sahada olduğunu vurgulayarak, kendilerinin TBMM olarak yaşanan bu sorunu gözlemleyerek, elde ettikleri sonuçları da rapor ederek daha sonra bu raporu hem TBMM Meclis Başkanına, hem de bakanlığa sunacaklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, komisyona sunum yaptı.

Toplantıya Vali Muammer Erol, Ordu milletvekilleri, fındık sektör temsilcileri katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi! İşte yangınlarda son durum
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak

Özel'den kavgayı alevlendirecek sözler: Asıl maksat partiyi...
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.