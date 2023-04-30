Ziraat Odası Başkanı Çetindağ: "Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'lardan yüzde 65'lere yükseldi"

SİVAS - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ocak ayında yaşanan kuraklığın Mart ve Nisan aylarında yerini yağışlara bıraktığını ve barajlardaki doluluk oranının yüzde 30'lardan 65'lere yükseldiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Mart ve Nisan yağışlarının ardından barajlarda ki doluluk oranları ve elde edilecek rekolteler hakkında açıklamalarda bulundu. Çetindağ, yağışların aynı düzeyde gitmesi durumunda Sivas'ta bu sene buğdayda rekor rekolte alınabileceğini söyleyerek, "Ocak ayında geçen kuraklık Mart ve Nisan aylarını yerini yağışlara bıraktı ve yağışlar ilimizde devam ediyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'lardan yüzde 65'lere yükseldi. Yağışlar böyle devam ederse daha çok yükselecek. Yağışların Sivas'ta bol olmasından dolayı da ekinlerin çok iyi olduğunu ve bu sene rekor rekolteye gidildiğini gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ulaş ve Şarkışla buğday tarımına yönlendirildi"

Başkan Çetindağ, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde barajdan sulama yasağının devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl yaklaşık 4 milyon dekar alan ekildi, bu senede yaklaşık 4 milyon 500 bin- 5 milyon dekara yaklaşık arazi ekiliyor. Bu da Sivas çiftçisinin toprağına daha çok sahip çıkıyor demek. Bunun etkilerinden biri de, geçen sene Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından dolayı buğday fiyatlarının iyi verilmesi ve çiftçimizin iyi para kazanmasından dolayı bu sene ekim alanları daha çok genişledi Sivas'ta. Başta buğday, arpa alanı genişledi. Kotalar müsaade ettiği sürece de şeker pancarı ve patates üretimine devam edeceğiz. Barajların doluluk oranının yükselmesiyle birlikte sulu tarıma yönleneceğiz. Ulaş ve Şarkışla ilçemizde ki barajlarımızda ekim yasakları devam edecek. Bu ilçelerde suyu daha az isteyen buğday tarımına yönlendirildi" dedi.

"Barajların doluluk oranı ekonomiye yansıyacak"

Başkan Çetindağ, barajların doluluk oranlarının ekonomik olarak çiftçiye olumlu yansıyacağını belirterek, "Devlet Su İşlerinden aldığımız verilerde ve bizim gözlemlerimize göre barajların su seviyesi yüzde 65-70 seviyelerinde ve bu yağışlar devam ettiği sürece de inşallah yüzde 100'ü görür. Bu barajların doluluk oranı ekonomiye yansıyacak, toprağa yansıyacak, çiftçimize yansıyacak ve yağışlar şuan gayet iyi gidiyor. Bu sene hiçbir sıkıntımız yok, bu senenin dolu dolu geçeceğine inanıyorum. Çiftçimizin ani yağışlarda sel durumuna ve dolu yağışlarına dikkat etmesi gerekiyor. Biz bu konularda uyarılarda bulunuyoruz ama çiftçilerimizin Tarsim sigortası yaptırmalarını istiyoruz. Çiftçilerimiz imkanları ölçülerinde Tarsim sigortalarını yaptırırlarsa kendi faydalarına olacaktır. 2022 yılında Sivas buğdayda 800 bin ton rekolte elde ederek rekor kırmıştı, bu yılkı hedefimiz bir milyon ton" ifadelerini kullandı.