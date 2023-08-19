Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına Ege Bölgesi Çiftçileri Katılıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Ege Bölgesindeki çiftçilerin sorunlarını dinlemek ve Ankara'ya iletmek için Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Bölge Sorumlusu ve Menteşe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, Ege Bölgesindeki çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dinlemek ve Ankara'ya Genel merkeze taşımak için Ege Bölgesindeki Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, Denizli ve Burdur illerini ziyaret ederek Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katıldı. Yapılan toplantıda Ziraat Odası Başkanları bölgelerindeki çiftçilerin yaşadığı sorunları hazırladıkları raporlar halinde Ege Bölge sorumlusu olan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ'a ilettiler.

İletilen sorunlar arasında, Çiftçi Kayıt Sisteminin e-devlet üzerinden yapılması nedeniyle aidat gelirlerinin düştüğü, personel ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle odaların tazminatları ödeyemeyecek duruma gelerek icralık durum düştükleri açıklandı. Ayrıca, Tarım İl ve İlçe müdürlüklerinin mazot-gübre ödemelerinde üyelerin aktif-pasif üye durumunun göz önüne alınarak ödeme yapılması, yer altı sondaj arama ve kullanma izinlerinin bölgeler olarak göz önünde bulundurularak izinlerin biraz daha esnetilmesi istendi. Toprak Mahsulleri Ofislerinin alımlarda tahıl sonuçları vasıfsız gelen çiftçilerin ürününü tüccara daha düşük fiyattan ve tüccarın kendi belirlediği fiyatta satmak zorunda kaldığı, bu durumunda çiftçide yıkıma neden olduğu belirtildi. Ulusal süt konseyinin aldığı süt alım fiyatlarının alıcı firmalar tarafından uygulanmadığı için süt ineklerinin kesime gönderilmesi nedeniyle ilerleyen dönemlerde süt konusunda sıkıntıların yaşanabileceği açıklandı. - MUĞLA