Ziraat Katılım ve Yeşilay işbirliğiyle 'Bağımsız Kart' hayata geçirildi

Ziraat Katılım Bankası ile Yeşilay arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında "Bağımsız Kart" İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde gerçekleştirilen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı.

"Bağımsızlık Yılı" ilan edilen 2026 doğrultusunda hayata geçirilen Bağımsız Kart, kullanıcıların günlük harcamalarını toplumsal faydaya dönüştüren yenilikçi bir model sunarken, aynı zamanda bağımlılıklarla mücadeleye sürdürülebilir destek sağlamayı hedefliyor.

İşbirliği kapsamında kart kullanıcıları, kendilerine sunulan özel avantaj ve kampanya olanaklarından yararlanırken, aynı zamanda sürdürülebilir bir sosyal katkı modelinin de bir parçası oluyor.

Bağımsız Kart kapsamında yapılan harcamaların belirli bir kısmı, doğrudan Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına bağış olarak aktarılıyor. Bu yönüyle kart, bireylerin gündelik harcamalarını toplumsal bir faydaya dönüştüren sistematik bir sosyal katkı mekanizması sunuyor.

Diğer yandan Bağımsız Kart, temsil ettiği değerlerle uyumlu şekilde özel bir kullanım altyapısına sahip olarak tasarlandı. Bu kapsamda kart, kumar ve bahis sitelerinde, ayrıca alkol ve tütün ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği iş yerlerinde kullanıma kapalı olacak şekilde yapılandırıldı. Bu sayede kartın kullanım alanı ile ortaya koyduğu sosyal sorumluluk yaklaşımı arasında bütüncül bir uyum sağlandı.

Bağımsız Kart finansal çözümler ile toplumsal sorumluluğu aynı çatı altında buluşturarak, bireylerin hem kendi finansal ihtiyaçlarını karşılamasına hem de toplumsal fayda üretmesine imkan tanıyor.

Ziraat Katılım, bu işbirliğiyle katılım finans ilkeleri doğrultusunda sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirirken, toplumsal dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı ve sosyal sorumluluk bilincini daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.

"Kuruluş amaçlarımıza, hizmetlerimize ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Yeşilay ile geçmişten bu yana birtakım işbirlikleri olduğunu belirterek, "Yeşilay'ın faaliyetlerine destek oluyoruz, birtakım sponsorluklar yapıyoruz ve yayınlarına destek oluyoruz. Hem sportif hem kültürel anlamda birçok faaliyete ortaklaşarak, gerek maddi destek vererek gerekse çalışanlarımızla o faaliyetlere iştirak ederek bu birlikteliği temin ediyoruz." dedi.

Bağımsız Kart'ın da bu amaçla ve işbirliği maksadıyla oluşturulmuş bir ürün olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"2026'nın 'Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi, bunda çok önemli bir faktör oldu. Biz de bu yıla özel ne yapabiliriz diye düşünürken, bu projenin adresinin doğal olarak Yeşilay olması gerektiğini düşündük. Yeşilay'ımız ile böyle bir kart oluşturma fikri ortaya çıktı. Yeni kartla tütün ve alkol satılan iş yerlerinde kullanıcılar işlem yapamayacak ve kart, bu tür harcamalara kapalı olacak. Aynı şekilde, kumar ve bahis sitelerinde de kullanılamayacak. Dolayısıyla ailelerimizin ve büyüklerimizin, gençlerimize ve öğrencilerimize rahatlıkla teslim edebileceği bir kart olacak."

Özdemir, kartla yapılan alışverişler neticesinde ortaya çıkan komisyonlardan, Ziraat Katılım olarak hem kendi elde edecekleri gelirlerden hem de yerli ve milli ödeme sistemi TROY'un elde edeceği gelirlerden bir kısmının, Yeşilay'a bağışlanacağını aktardı.

Bu sayede kullanıcılarına herhangi bir külfet oluşturmadan, sadece banka gelirlerinden Yeşilay'a bir kaynak doğacağına değinen Özdemir, "Yeşilay da bu geliri hem önleyici faaliyetlerinde, hem de yurdun dört bir yanında açmış oldukları rehabilitasyon merkezlerinde, bu bağımlılıklara düşmüş vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bağımsızlıklarını tekrar kazanması için tedavi maksadıyla kullanacak." diye konuştu.

Özdemir, banka olarak bu tür sosyal faaliyetlere desteklerinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projenin de önemli bir açılım sağlayacağına inanıyorum. Özellikle katılım bankalarımız için çok kıymetli. Tam bizim kuruluş amaçlarımıza, hizmetlerimize ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun bir sosyal faaliyet. Dolayısıyla katılım bankacılığı sektörü için de önemli bir model olacağına inanıyoruz. Öncelikle Yeşilay gönüllülerimizin bu kartı talep etmelerini bekliyorum. Onun dışında kredi kartı kullanıcılarımızın ve bu iyilik hareketine katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızın ilgisini çekeceğini ümit ediyorum. Bu anlamda ne kadar çok kullanıcıya ulaştırabilirsek, Yeşilay'ımıza da o derecede katkıda bulunmuş oluruz. Bu bağımlılık hastalığına yakalanmış vatandaşlarımıza ve gençlerimize daha fazla el uzatmış oluruz. Bu yıl inşallah elde edeceğimiz imkanlarla bağımlılıkla mücadelede önemli bir mesafe katedeceğimizi ümit ediyorum."

"Bizim için çok kıymetli bir iş oldu"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak sürdürmeyi önemsediklerini, bu anlamda sadece bireylere 'kendini tut', anne babalara 'çocuklarını kontrol et' demenin yetmeyeceğini, onları koruyacak mekanizmalar oluşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

İmkanları kolaylaştırdıkça ebeveynlerin elini güçlendireceklerine değinen Dinç, çocukları ve gençleri korumak için güçlü adımlar attıklarını vurguladı.

Dinç, bu kapsamda Ziraat Katılım Bankası ve TROY kart ile bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kartımızla anne ve babalar, çocuklarına güven içinde kredi kartı verecek. Çünkü bu kart bağımlılık ürünlerinin alışverişini imkansız kılacak. Bağımlılıkla alakalı tütün, alkol, kumarla alakalı alışveriş yapmayı imkansız kılacak. Dolayısıyla anne babalar çocuklarına kart verirken endişe taşımak, tereddüt yaşamak zorunda kalmayacak. Aynı zamanda kart sayesinde her yapılan alışveriş Türkiye Yeşilay Cemiyetinin önleme çalışmalarına katkı olarak geri dönmüş olacak. Yani biz, belki marketten ekmek, süt, peynir alacağız ama bileceğiz ki bu alışveriş sayesinde bir insanın bağımlılıktan korunmasına vesile olacağız."

Bağımlılıkları önlemek için anne babalara ciddi imkan sunduklarını belirten Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Maddi kaynaktan ziyade, biz bunu daha çok önemsiyoruz. İnsanımızın bağımlılıklarla mücadele konusunda elini güçlendirmek, onlara her türlü imkanı sağlamayı önemsiyoruz. Bu anlamda anne babalara, çocuklarının bağımlılıklara bulaşmasını önleyecek bir mekanizma imkanı sağlamak, bizim için çok kıymetli bir iş oldu. Yeşilay'ın çalışmaları çok geniş kapsamlı. Önleme anlamında çalışma yapıyoruz. Başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere insanımızı korumak için çok sayıda çalışmayı organize ediyoruz. 120 şubemizle 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 188 Genç Yeşilay Kulübünde çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda kurumlarımızın desteğiyle üniversitelerde Yeşilay Festivalleri, mahallelerde aile festivalleri yapacağız. Yine Sağlıklı Yaşam Ligi kapsamında bütün Türkiye'de çocukların bağımlılıklardan sadece kendini koruyan değil, diğer insanların da bağımlılıklardan kendini korumasına yardımcı olan, bu konuda öncü olan insanlar haline gelmesine yardımcı olacağız. Bunları da kurumlarımızın desteğiyle yapacağız. Dolayısıyla çok farklı işbirliklerini de yakın zamanda duymuş olacaksınız."

"Bu yıl güçlü bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

Bağımsız Kart'ın ortaya çıkış sürecine öncülük eden isimlerden AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bağımlılıklarla mücadelede kararlılığa dikkati çekerek, bu yıl söz konusu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmayı, gelecek yıllarda da bu mücadeleyi daha da güçlendirerek sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Akbaşoğlu, "Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluşturmak ve bu mücadelede Türkiye'nin öncü rol üstlenmesini sağlamak, temel irademiz. Bağımsız Kart da bu yaklaşımın somut bir yansıması. Ortaya koyduğu değerlerle toplumsal farkındalığı artıran bu model, bağımlılıklarla mücadelede hepimize düşen sorumluluğu hatırlatıyor." şeklinde konuştu.