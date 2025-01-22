Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafına oy veren Özdemir, "1 Ocak takvimlerin değiştiği bir gün ama Filistin'de yaşam değişmiyor, onların yaşadığı sıkıntılar değişmiyor. 80 yıla yakın bir süredir Müslüman kardeşlerimiz orada bu eziyeti çekiyor. 2023 yılından itibaren daha da artan dozda bir insanlık dramı yaşanıyor." dedi.

Özdemir, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın çektiği "Şükür" fotoğrafını seçerek, "Arda bizim milli gururumuz. Bizi yurt dışında çok güzel temsil ettiğine inanıyoruz. İkon olan gol sevinci, gençlerimize ve çocuklarımıza da güzel bir örnek teşkil etti." ifadesini kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Alper Tüydeş'in çektiği "Otlar arasında" isimli fotoğrafından yana kullanan Özdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", fotoğrafına oy verdi.

Özdemir, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Orhan Fatih Doğan'ın çektiği "Geri dönüş" fotoğrafını oyladı.

"Fotoğrafların hepsi birbirlerinden güzel"

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirten Özdemir, "AA foto muhabirleri fotoğraf yarışmalarında hep ödüller kazanıyor. Hepsi birbirlerinden güzel fotoğraflar, arkadaşların ellerine ve gözlerine sağlık." diye konuştu.