Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2024 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özdemir, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek, 'Haber', 'Spor', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Özgür Suriye' kategorilerinde fotoğraflara oy verdi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafına oy veren Özdemir, "1 Ocak takvimlerin değiştiği bir gün ama Filistin'de yaşam değişmiyor, onların yaşadığı sıkıntılar değişmiyor. 80 yıla yakın bir süredir Müslüman kardeşlerimiz orada bu eziyeti çekiyor. 2023 yılından itibaren daha da artan dozda bir insanlık dramı yaşanıyor." dedi.

Özdemir, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın çektiği "Şükür" fotoğrafını seçerek, "Arda bizim milli gururumuz. Bizi yurt dışında çok güzel temsil ettiğine inanıyoruz. İkon olan gol sevinci, gençlerimize ve çocuklarımıza da güzel bir örnek teşkil etti." ifadesini kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Alper Tüydeş'in çektiği "Otlar arasında" isimli fotoğrafından yana kullanan Özdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", fotoğrafına oy verdi.

Özdemir, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Orhan Fatih Doğan'ın çektiği "Geri dönüş" fotoğrafını oyladı.

"Fotoğrafların hepsi birbirlerinden güzel"

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirten Özdemir, "AA foto muhabirleri fotoğraf yarışmalarında hep ödüller kazanıyor. Hepsi birbirlerinden güzel fotoğraflar, arkadaşların ellerine ve gözlerine sağlık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
img

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
img

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
img

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.