Bulgaristan'da Ziraat Bankasına 'Yılın Bankası' ödülü verildi

Ziraat Bankası Bulgaristan, ülkede düzenlenen "2025 Yılın Bankası" ödül töreninde "Yabancı Banka Şubesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Petar Chobanov ve bankacılık sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla "2025 Yılın Bankası" ödül töreni düzenlendi.

Törende, "Yabancı Banka Şubesi" kategorisinde "Yılın Bankası" ödülü, Ziraat Bankası Ülke Yöneticisi Sezgin Karbuz'a takdim edildi.

Açıklamada, ödülün, Bankanın Bulgaristan'daki başarılı performansının yanı sıra uluslararası bankacılık vizyonunun ve geniş yurt dışı teşkilat yapısının bir yansıması olduğu belirtildi.

Ziraat Bankası Bulgaristan'ın, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceği ifade edildi.