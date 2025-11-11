Zimbabve Heyeti SEDDK ile İşbirliğini Görüştü

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Zimbabve'nin sigortacılık ve emeklilik otoritesi IPEC heyetini ağırlayarak düzenleme, denetim ve gözetim uygulamalarına ilişkin tecrübelerini aktardı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, SEDDK ofisinde yapılan toplantıya, Zimbabve'den IPEC Genel Müdürü (Commissioner) Grace Muradzikwa ile IPEC Yönetim Kurulu Üyesi Gilford Tapera Hapanyengwi ve beraberindeki heyet katıldı.

Heyete, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdür Yardımcıları Hicran Aktaş Coşar ile Ahmet Bozdağı ve beraberindeki heyet eşlik etti. SEDDK tarafından ise toplantıya SEDDK Başkanı Davut Menteş, başkan yardımcıları Hande Hatunoğlu Kurtulan ile Emine Feray Sezgin ve ilgili daire başkanları katıldı. Ziyarette, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında işbirliği, deneyim paylaşımı ve olası ortak çalışma alanları ele alındı.

Zimbabve heyetinin ziyareti kapsamında, başta EGM benzeri bir yapı oluşturulması olmak üzere sigorta ve özel emeklilik alanında düzenleme, denetim ve kurumsal kapasite geliştirme konularında ortak proje ve işbirliği fırsatları değerlendirilirken her iki kurum yöneticileri tarafından işbirliğinin altyapısının oluşturulması amacıyla mutabakat zaptı görüşmeleri yapılabileceği konusunda niyet beyanında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDDK Başkanı Menteş, Zimbabve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta, kurumumuz ve Emeklilik Gözetim Merkezi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen IOPS Küresel Forumu'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu önemli etkinlik 2 yıl önce Zimbabve tarafından başarıyla organize edilmişti. Bu yılki forumda 50'den fazla ülkeden yaklaşık 120 katılımcı bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Menteş, Zimbabve ile 2 yıl önce başlattıkları yakın işbirliğinin giderek güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını anlatarak forum kapsamındaki görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ve özellikle ikinci basamak emeklilik sisteminde planlanan reform çalışmaları açısından ilham verici görüş alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.

SEDDK'nin Türkiye sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerini düzenleme ve denetleme görevini yürüttüğünü vurgulayan Menteş, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun temel misyonu sigortalı ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak, sağlıklı, etkin ve sürdürülebilir bir piyasa yapısı tesis etmek ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır. Bu misyonu yerine getirirken uluslararası muhataplarımızla bilgi ve deneyim paylaşımına, teknik işbirliğine ve iyi uygulamaların karşılıklı aktarımına büyük önem veriyoruz."