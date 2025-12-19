Mersin'de zeytinyağı ve sofralık zeytin üretimi bilgilendirme toplantısı

Mersin'in Mut İlçesinde zeytinyağı ve sofralık zeytin üretimi yapan işletmelere yönelik olarak etiketleme usul ile esasları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mut Orman İşletme Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Can, Gıda ve Yem Şube Müdürü Fatih Demirci, İlçe Müdürü Kerim Köken ile ilçede zeytinyağı üretimi yapan firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Müdürlüğünden Gıda Mühendisi Emir Geylani tarafından firma temsilcilerine Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında, zeytinyağı ve sofralık zeytin ürünlerinin etiketlenmesi ile ilgili usul ve esaslar ile etiketlerde bulunması zorunlu olan bilgiler ve satış yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Toplantı katılanların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - MERSİN