Zeytin Ağaçları Barışın ve Bereketin Simgesi

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Dünya Zeytin Ağacı Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda zeytin ağaçlarının barışın, sevginin ve bereketin simgesi olduğunu vurguladı.

UNESCO tarafından 26 Kasım tarihinde ilan edilen gün kapsamında açıklama yapan Başkan Çetin, "Binlerce yıldır kökleriyle bu toprakları kucaklayan ölmez ağaç zeytin, en köklü miraslarımızdandır. Barışın, sevginin, bilgeliğin, bereketin ve ölümsüzlüğün sembolü zeytin ağaçları, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Çetin, bölgede zeytin üretiminin ekonomik ve kültürel önemine dikkat çekerek, "Bu kadim mirası korumayı ve yaşatmayı hatırlayıp hep birlikte doğa için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR