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Zekeriya Çoştu: Terörizm Türk Halkını Sindiremez

Zekeriya Çoştu: Terörizm Türk Halkını Sindiremez
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, terörizmin toplumların istikrarını hedef aldığını belirterek, Türk halkının saldırılarla sindirilemeyeceğini vurguladı. Çoştu, terör saldırılarını kınayarak dayanışma çağrısında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, terörizmin, toplumların istikrar, gelişim ve refahını hedef alarak insanların kararlılığını sarsmayı amaçladığını belirterek, "Saldırılar Türk halkını sindiremez ve ilerlememizi durduramayacak." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu'nun hayata geçirdiği GO! GLOBAL Türkiye Summit'te konuşan Çoştu, terörizmin her zaman tüm insanlık için tehdit olduğunu söyledi.

"Dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için rahmet, yaralananlar için acil şifalar diliyorum." diyen Çoştu, terörizmin her zaman toplumların istikrarını, gelişimini ve refahını hedef aldığını ve insanların kararlılığını sarsmayı amaçladığını belirtti.

Buna en iyi yanıtın dayanışma içinde dimdik durmak olduğunu belirten Çoştu, "Herkes bilsin ki bu tür saldırılar Türk halkını sindiremeyecek ve ilerlememizi durduramayacaktır. Türkiye güçlü bir ülkedir. Özellikle son 20 yılda önemli bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

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