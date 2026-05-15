Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden zayıflama iğnelerine karşı uyarılar

Biruni Üniversitesi'nden Dyt. Gamze Ustabaş, GLP-1 zayıflama iğneleriyle hızlı kilo kaybının yağ yerine kas kaybından kaynaklanabileceğini, kas korunması için protein alımı ve egzersizin önemli olduğunu belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gamze Ustabaş, zayıflama iğneleriyle verilen hızlı kiloların yağ yerine kas kaybından da kaynaklanabileceği uyarısında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dyt. Gamze Ustabaş, son yıllarda obezite tedavisinde yaygın kullanılan "GLP-1 zayıflama iğneleri"yle ilgili uyarılarda bulundu.

Hızlı kilo kaybının her zaman yalnızca yağ kaybı anlamına gelmediğini aktaran Ustabaş, sağlıklı kilo vermek ile sadece kilo vermek arasında ciddi fark olduğunun altını çizdi.

GLP-1 grubundaki ilaçların iştahı azaltıp mide boşalmasını yavaşlatarak kilo kaybını hızlandırdığını vurgulayan Ustabaş, bu süreçte kas kütlesinin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Kas dokusunun yalnızca estetik açıdan değil, metabolizma, hareket kapasitesi ve yaşam kalitesi açısından da kritik rol oynadığını ifade eden Ustabaş, şöyle devam etti:

"Tartıda eksilen rakam bazen kas kaybı anlamına da gelebilir. Kontrolsüz kilo kaybı, halsizlik, güçsüzlük ve günlük yaşamı zorlaştıran fonksiyonel kayıplara yol açabilir. Kas kaybı arttığında kişilerde halsizlik, çabuk yorulma, güçsüzlük ve fiziksel performans düşüşü görülebilir. İleri süreçte merdiven çıkarken zorlanma, uzun süre ayakta kalamama gibi fonksiyonel güç kayıpları ortaya çıkabilir. Özellikle düşük protein tüketen ve egzersiz yapmayan bireylerde risk çok daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

Ustabaş, bilimsel çalışmaların, GLP-1 tedavisi sırasında verilen kilonun bir kısmının yağsız vücut kitlesinden gelebileceğini gösterdiğini belirterek, "Yalnızca kalori kısıtlamasına odaklanmak yeterli değil. Tedavinin temel hedefi yağ kaybederken kas dokusunu mümkün olduğunca koruyabilmektir. Bunun en önemli yollarından biri yeterli ve kaliteli protein tüketimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kas yapımında özellikle "lösin" adlı aminoasidin kritik rol oynadığını aktaran Ustabaş, şunları kaydetti:

"Lösin, kas protein sentezini başlatan en güçlü aminoasitlerden biridir. Kas hücrelerinde mTOR sistemini aktive ederek kas yapım sürecini destekler. Ancak bunun için öğünlerde belirli bir lösin eşiğine ulaşılması gerekir. Whey protein izolatı, tavuk göğsü, yumurta, yağsız kırmızı et, ton balığı, yoğurt ve peynir gibi yüksek kaliteli hayvansal proteinler lösin açısından en güçlü kaynaklar arasında yer alır. Bitkisel kaynaklarda ise soya proteini, tofu, edamame, mercimek, nohut ve kinoa öne çıkar. Ancak aynı miktarda lösin alabilmek için daha yüksek porsiyon tüketmek gerekebilir."

Ustabaş, GLP-1 kullanan bireylerde yeterli protein alımının ve düzenli egzersizin birlikte uygulanmasının kas kaybını azaltabildiğini aktardı.

Özellikle direnç egzersizlerinin önemine dikkati çeken Ustabaş, ağırlık çalışmalarının, pilates, direnç bantlarıyla yapılan egzersizlerin ve düzenli fiziksel aktivitenin kas dokusunun korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü
