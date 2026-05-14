Haberler

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki saldırıların arttığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarının keskin şekilde arttığını açıkladı. 12 Mayıs'tan itibaren Ukrayna'nın faaliyetinin belirgin biçimde yoğunlaştığını belirten Likhachev, elektrik, gaz ve su tesislerinin saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların "keskin şekilde arttığını" söyledi.

Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ilan edilen ateşkes öncesine kıyasla daha fazla sayıda saldırı düzenlendiğine işaret eden Likhachev, "12 Mayıs'tan itibaren Ukrayna tarafının faaliyeti çok keskin şekilde arttı." dedi.

Likhachev, elektrik dağıtım, gaz tedarik istasyonları, su alma tesisleri ve akaryakıt istasyonlarının saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, bazı mobil iletişim kulelerinin de vurulduğunu kaydetti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İşte futbol bu! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi