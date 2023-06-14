Zambiya'da Tarım ve Ticaret Sergi Fuarı İş Forumu Konferansı düzenlenecek

Zambiya'nın Başkenti Lusaka'da dünya şirketlerinin katılımıyla Tarım ve Ticaret Sergi Fuarı İş Forumu Konferansı düzenlenecek. Fuar, madencilik, turizm, sağlık, tarım, teknoloji ve imalat gibi konu başlıklarıyla düzenlenecek ve Zambiya'nın yatırım fırsatları tartışılacak.

Zambiya'nın Başkenti Lusaka'da 2-7 Ağustos arasında, dünya şirketlerinin katılımıyla; "Tarım ve Ticaret Sergi Fuarı İş Forumu Konferansı" yapılacak.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema tarafından yönetilecek olan; "Tarım ve Ticaret Sergi Fuarı" madencilik, turizm, sağlık, tarım, teknoloji ve imalat gibi konu başlıklarıyla düzenlenecek. Zambiya ve dünya devletlerinden şirketlerin katılımıyla her yıl düzenli olarak yapılan fuar, bu yıl da Zambiya'nın Başkenti Lusaka'da, 2-7 Ağustos arasında yapılacak. Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın yatırım fırsatları, katılımcı şirketler ve hükümet yetkilileri tarafından tartışılacak. Zambiya hükümet yetkililerinin de üst düzeyde katılım sağlayacağı "Tarım ve Ticaret Sergi Fuarı" konferansı, ülkede yapılan en büyük fuarlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) yönetim kurulu adına yazılı açıklama yapan Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil, Zambiya Ankara Büyükelçiliği'nden gelen fuar davetini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Amil'in açıklaması şöyle:

"Zambiya'nın Başkenti Lusaka'da 2-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan, Tarım ve Ticaret Sergi Fuarı'na, SANKON üyesi yüzlerce şirket katılım sağlayacaktır. Ülkeler arasındaki bu tür etkinlikler karşılıklı ticaret ve yatırım olanaklarını artıracaktır. SANKON kuruluşu olarak, güçlü olan iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda tüm imkanlarımızla girişimde bulunarak, SANKON üyesi çok sayıda şirketimiz, Zambiya'da yapılacak olan fuarda Türk iş dünyasını temsil edeceklerdir."