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Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?

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Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonrası, memur ve emekli zammı için beklenen zam oranları değişti. Enflasyon tahminine göre, temmuz ayında emekliye yüzde 25,81, memura ise yüzde 20,35 zam yapılması bekleniyor.

Ekonomik kriz günden güne artarken milyonlarca memur ve emekli maaşlarına kayda değer oranda zam yapılmasını istiyor. Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yapılacak olan zam oranı merakla beklenirken hesaplamalar da yapılıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını 6 aylık enflasyon belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53, martta ise yüzde 3.16, nisanda 3.18, mayısta ise yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. Böylece ilk beş aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. 5 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 22.72'lik zam, memurlara ise yüzde 17,32'lik zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak resmi zam oranının belirlenmesi için haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ İPUCUNU VERDİ

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin hesaplamaları netleştirdi.Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini haziran ayı için yüzde 2.52, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'ye geriledi.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek. Bu durumda temmuzda emekliye yüzde 25,81 oranında zam yapılacak. Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9.40'a ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20.35'e yükselecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (1)

enka ticaret:

geöçen ay yüzde yüz olan bu ay nasıl yüde 40 düşer zam vermemek için yalan söylüyorlar tuik hangi ürünler bu sepette diye liste istendi vermediler

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