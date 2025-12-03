Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

KASIM AYI RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK ZAM FARKI DA NETLEŞTİ

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

İŞTE KALEM KALEM ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

5 aylık enflasyon verilerine göre zamlı memur maaşları da kalem kalem hesaplandı. Buna göre mevcut maaşı 76 bin 659 lira olan şube müdürü (1/4 derece) 90 bin 127 lira 99 kuruş alacak. 61 bin 146 TL maaş alan bir öğretmen ise zamla birlikte 71 bin 889 lira 35 kuruş zamma hak kazanacak.

PROFESÖR MAAŞI 130 BİN 911 TL

Yine zamlarla birlikte 61 bin 759 TL kazanan bir hemşirenin kazancı 72 bin 610 liraya yükselecek, 111 bin 348 lira kazanan bir profesörün maaşı ise 130 bin 911 liraya çıkacak.

BAŞKOMİSERLER 87 BİN 563 TL ALACAK

73 bin 515 TL maaş alan bir avukat zammın ardından 86 bin 416 lira 88 kuruş alırken, 68 bin 84 TL alan bir polis memuru 80 bin 32 TL, başkomiser ise zamla birlikte 87 bin 563 lira maaş alacak.

MÜHENDİS MAAŞI 91 BİN 924 TL OLDU

Mühendis maaşları 91 bin 924 liraya yükselirken, memur (9/1 derece) maaşları ise 61 bin 851 TL olacak.