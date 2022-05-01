Zam için büyük gün geldi! Milyonlarca emekli dört gözle bakanın vereceği müjdeyi bekliyor - Haberler

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Zam için büyük gün geldi! Milyonlarca emekli dört gözle bakanın vereceği müjdeyi bekliyor

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." diyerek emeklileri heyecanlandırmıştı. Bakan Bilgin'in verdiği tarih geldi ve 14 milyon emekli Bakan'ın vereceği müjdeyi dört gözle bekliyor. Bugün "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulacak.

Milyonlarca emekli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün yapacağı açıklamaya odaklandı. Heyecanla bekleyen emekliler, Bakan Bilgin'in vereceği müjdeyi iple çekiyor.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarıyla ilgili "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bilgin'in verdiği tarih geldi. Temmuz ayındaki sürprizin detayları bugün paylaşılacak. Yaklaşık 14 milyon emekli bugün Bakan Bilgin'den gelecek açıklamayla emekli maaşı zammına ilişkin ayrıntıları öğrenecek. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulacak.

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile artış gösterdi. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük maaş alan emekliler yüzde 66 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını tahmin ediyor. Bu hesaplamaya göre, en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lilerde 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Emekli, Zam, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Garibin Biri:

Ya inanmayın arkadaş. Milletin aklı ile dalga geçiyorlar biri çıkar zam yapacaz der öbürü çıkar yoo ne zammı öyle bişey demedik der emekliye zam felan yapmazlar.

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Demir Acer :

Hamit Gündoğdu:tam bir tipik akepe secmen karekteri, yorumuna aciklik getir biraz anlamiyan olabilir

1 5 Yayından Kaldır
Demir Acer :

Nebatinin okkali zamları yağ gibi kaysın

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