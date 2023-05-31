Zam furyasına o da katıldı! 1 kilo havucun fiyatını gören, tezgahı es geçiyor
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Son dönemde iyiden iyi artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş durumda. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.
Giyimden enerjiye, gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün daha da artıyor. Enflasyonun bir türlü düşmemesi vatandaşın alım gücünü vurmuş durumda.
1 KİLO HAVUÇ 50 LİRAYA ÇIKTI
Vatandaşı en çok etkileyen ürünlerin başında gıda geliyor. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.
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