Zam furyasına o da katıldı! 1 kilo havucun fiyatını gören, tezgahı es geçiyor

Son dönemde iyiden iyi artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş durumda. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.

Giyimden enerjiye, gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün daha da artıyor. Enflasyonun bir türlü düşmemesi vatandaşın alım gücünü vurmuş durumda.

1 KİLO HAVUÇ 50 LİRAYA ÇIKTI

Vatandaşı en çok etkileyen ürünlerin başında gıda geliyor. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.