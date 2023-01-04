Yüzde 30'luk zamma göre tek tek hesapladık! İşte yeni emekli maaşları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30 çıkarıldığını müjdeledi. Bu gelişme sonrası milyonlarca emekli yeni maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni emekli maaşları.
Memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zam yetersiz bulununca revize geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zammın yüzde 30'a çıkarıldığını müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA OLDU
Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.
YÜZDE 30 ZAMMA GÖRE YENİ MAAŞLAR
Erdoğan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar:
Mevcut maaş: 5.500 TL - Zamlı maaş: 7.150 TL
Mevcut maaş: 5.600 TL - Zamlı maaş: 7.280 TL
Mevcut maaş: 5.700 TL - Zamlı maaş: 7.410 TL
Mevcut maaş: 5.800 TL - Zamlı maaş: 7.540 TL
Mevcut maaş: 5.900 TL - Zamlı maaş: 7.670 TL
Mevcut maaş: 6.000 TL - Zamlı maaş: 7.800 TL
Mevcut maaş: 6.100 TL - Zamlı maaş: 7.930 TL
Mevcut maaş: 6.200 TL - Zamlı maaş: 8.060 TL
Mevcut maaş: 6.300 TL -Zamlı maaş: 8.190 TL
Mevcut maaş: 6.400 TL - Zamlı maaş: 8.320 TL
Mevcut maaş: 6.500 TL - Zamlı maaş: 8.450 TL
Mevcut maaş: 6.600 TL - Zamlı maaş: 8.580 TL
Mevcut maaş: 6.700 TL - Zamlı maaş: 8.710 TL
Mevcut maaş: 6.800 TL - Zamlı maaş: 8.840 TL
Mevcut maaş: 6.900 TL - Zamlı maaş: 8.970 TL
Mevcut maaş: 7.000 TL - Zamlı maaş: 9.100 TL
Mevcut maaş: 7.100 TL - Zamlı maaş: 9.230 TL
Mevcut maaş: 7.200 TL - Zamlı maaş: 9.360 TL
Mevcut maaş: 7.300 TL - Zamlı maaş: 9.490 TL
Mevcut maaş: 7.400 TL - Zamlı maaş: 9.620 TL
Mevcut maaş: 7.500 TL - Zamlı maaş: 9.750 TL
Mevcut maaş: 7.600 TL - Zamlı maaş: 9.880 TL
Mevcut maaş: 7.700 TL - Zamlı maaş: 10.010 TL
Mevcut maaş: 7.800 TL - Zamlı maaş: 10.140 TL
Mevcut maaş: 7.900 TL - Zamlı maaş: 10.270 TL
Mevcut maaş: 8.000 TL - Zamlı maaş: 10.400 TL