Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı

Ekonomi Haberleri

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134,12 metre oldu.

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134,12 metre oldu.

???????DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutulmasıyla eski ilçe merkezinin sular altında kaldığı anımsatıldı.

Yeni Yusufeli ilçesinin baraj gölü manzaralı modern bir ilçe olarak yükseldiği belirtilen açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 637,62 kotuna, su yüksekliğinin 134,12 metreye, depolanan su miktarının ise 482,65 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi.

Artvin Seçim Sonuçları
Artvin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Artvin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Ekonomi

Yusufeli Barajı Yusufeli Artvin HES Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title