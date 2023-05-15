Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134,12 metre oldu.

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134,12 metre oldu.

???????DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutulmasıyla eski ilçe merkezinin sular altında kaldığı anımsatıldı.

Yeni Yusufeli ilçesinin baraj gölü manzaralı modern bir ilçe olarak yükseldiği belirtilen açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 637,62 kotuna, su yüksekliğinin 134,12 metreye, depolanan su miktarının ise 482,65 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi.