Yusufeli Barajı, 3 Yılda 3,7 Milyar kWh Enerji Üretti

Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olarak, hizmete girdiği 3 yılda 3,7 milyar kWh enerji üreterek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı. Barajın yıllık enerji üretim kapasitesi 1,888 milyar kWh olarak açıklandı.

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, faaliyete geçmesinin ardından üçüncü yılını geride bıraktı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen dev proje, enerji üretiminde gösterdiği performansla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, barajın 3. yılına özel hazırladığı video ile son üç yıla ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre Yusufeli Barajı, işletmede olduğu sürede toplam 3,7 milyar kWh enerji üretti. Barajın yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyar 888 milyon kWh olarak açıklandı.

Türkiye'nin stratejik yatırımları arasında gösterilen barajın, bugüne kadar ekonomiye katkısının 10 milyon TL olduğu belirtildi.

275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek barajları arasında yer alan Yusufeli Barajı, 2,13 milyar m depolama hacmi ile ülkenin enerji ve su yönetimi açısından kritik rol üstleniyor.

Barajın üçüncü yılı dolarken, büyük mühendislik yapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin enerji arzına katkı sağlamaya devam ettiği vurguladı. - ARTVİN

