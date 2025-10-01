Yusuf Celalettin Ersoy'un Vefatının Birinci Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kurucularından, sanayici iş insanı Yusuf Celalettin Ersoy'un vefatının birinci yılı sene-i devriyesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bir anma töreni düzenlendi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kurucularından Yusuf Celal Ersoy'un vefatının birinci yılında GKV Özel Okulları'nda bir anma töreni düzenlendi. GKV Özel Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma törene GKV Mütevelli - Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Okulları idareci ve öğretmenleriyle öğrenciler katıldı.

Celal Ersoy'a hüzünlü anma töreni

Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet ve Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Tokatlı'nın yaptığı tören, uzun yıllar okulumuza büyük hizmetler veren Necmiye Karataş'ın görüntülü mesajı ve Yusuf Celalettin Ersoy'un biyografi sunumu ile devam etti. Ardından Zeynep Duru Akbulut'un "Öğrencilerden Mektup Var" isimli konuşması, Öykü Basmacı'nın şiiri ile "Bir Adam Var" isimli oratoryo gösterisi, Ada Yanık'ın okuduğu "Dünya'nın Bütün Çiçekleri" isimli şiiri ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisi sunuldu. Asmin Mira Gülsever'in seslendirdiği "Unutma Beni" isimli şarkının ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı dans gösterisi ve Nüket Ersoy'a karanfil takdimi ile tören sona erdi. - GAZİANTEP