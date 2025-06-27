Yusuf Akbal: "Gayrimenkulü Tokenize Ederek Yatırımı Erişilebilir Hale Getireceğiz"

Yusuf Akbal: 'Gayrimenkulü Tokenize Ederek Yatırımı Erişilebilir Hale Getireceğiz'
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Yusuf Akbal:
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İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akbal, fintech yatırımlarıyla geleneksel bankacılığın eksiklerini tamamladıklarını söyledi. Gayrimenkulün tokenizasyonuyla yatırımı erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirten Akbal, Türkiye'nin bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), dijital finans, Web3 ve blockchain teknolojileri alanında küresel uzmanları bir araya getirerek İstanbul'u bu alandaki en etkili merkezlerden biri hâline getirdi. Hükümet destekli büyüyen ekosistemiyle Türkiye, Web3 alanında Avrupa'nın en hızlı gelişen pazarlarından biri olarak konumlanıyor.

Etkinliğin son gününde konuşan Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akbal, holdingin finansal teknoloji yatırımlarını ve özellikle gayrimenkul alanında planladıkları blockchain tabanlı projeleri Haberler.com'a anlattı. Akbal, fintech ve geleneksel sermayenin kesişiminde Türkiye için büyük fırsatlar olduğuna dikkat çekti.

YUSUF AKBAL: "FUZUL HOLDİNG, FİNANSAL TEKNOLOJİDE YENİ NESİL MODELLER GELİŞTİRİYOR"

Yusuf Akbal, Fuzul Holding olarak inşaat, sigorta, turizm gibi geleneksel sektörlerdeki güçlü yapılarını, Rubik Para gibi Merkez Bankası lisanslı finansal teknoloji şirketleriyle dijital dönüşüme entegre ettiklerini ifade etti. Elektronik para, dijital cüzdan, ödeme çözümleri, POS teknolojileri ve açık bankacılık alanında hizmet sunduklarını belirten Akbal, bu sistemlerle B2B pazarda büyük ölçekli müşterilere çözümler sunduklarını söyledi.

Bireysel kullanıcılar için de indirim, transfer, ödeme gibi hizmetleri kapsayan dijital cüzdan çözümleri sunduklarını dile getiren Akbal, geleneksel bankaların yetersiz kaldığı alanlarda teknolojiyle köprü görevi üstlendiklerini vurguladı. Blockchain ile doğrudan bağlantılı olmasa da, dijital finansın bir ayağının kripto ve blockchain tabanlı modellere uzandığını söyledi.

"GAYRİMENKULÜ TOKENİZE EDEREK YATIRIMI ERİŞİLEBİLİR KILMAK İSTİYORUZ"

Akbal, Fuzul Holding'in gelecekte odaklanmak istediği en önemli başlıklardan birinin gayrimenkulün tokenizasyonu olduğunu belirtti. Özellikle fiyatların yükseldiği ve kredi erişiminin zorlaştığı bu dönemde, bireylerin gayrimenkul ekosistemine daha düşük bütçelerle katılabilmesi için RWA (Real World Asset) odaklı modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Gayrimenkulü hisse bazlı erişilebilir hale getirmek, parçalı sahiplik üzerinden yatırım yapma imkanları sunmak gibi planlarla yeni iş modelleri geliştirdiklerini aktaran Akbal, "Geleneksel bankacılıkta kaçırdığımız fırsatları fintech ile yakalayabiliriz" dedi. Türkiye'nin kripto okuryazarlığı ve adaptasyon açısından dünyada üst sıralarda olduğunu hatırlatan Akbal, fintech sektörünün bu açığı hızla kapatma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi
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