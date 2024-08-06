Yurt Dışından Gelen Ürünlere Yeni Vergi Düzenlemesi

(ANKARA) - E-ticarette yurt dışından gelen ürünler için yapılan vergi düzenlemesine göre; 30 euronun altındaki eşyalar için AB'den gelirse yüzde 30, diğer ülkelerden gelirse yüzde 60 vergi uygulanacak. Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürüldü.

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla, bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden; AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 vergi alınacak.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.