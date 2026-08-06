Haberler

Yabancı yatırımcıdan hisse ve ÖST satışı, DİBS alımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 185,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 129,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satarken, 164 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 185,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 129,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satarken, 164 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 185,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 129,9 milyon dolarlık ÖST sattı, 164 milyon dolarlık DİBS aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku bu dönemde 41 milyar 388,6 milyon dolardan 39 milyar 557,1 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 680,2 milyon dolardan 17 milyar 896,8 milyon dolara çıktı. ÖST stoku da 4 milyar 24,3 milyon dolardan 3 milyar 879,2 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

Görüntüler korkuttu: Avrupa'nın en aktif volkanı yeniden hareketlendi
Adıyaman'da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar

Kavgaya bu sefer kadın da dahil oldu! Korku dolu anlar kamerada
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

Yönettiği değil komşu şehirde yaşıyor! Savunması çok konuşulur
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor