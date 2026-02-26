Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Şubat haftasında 410 milyon dolarlık hisse senedi alırken; 991,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 93,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, hisse senedi stoku da 44 milyar dolardan 43 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Şubat haftasında 44 milyar 12,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Şubat haftasında 43 milyar 14,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 23 milyar 345 milyon dolardan 22 milyar 280,6 milyon dolara inerken, ÖST stoku ise 1 milyar 451,9 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Bahar Yakar
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

