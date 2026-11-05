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Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 750,4 milyon dolarlık DİBS sattı

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TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 66,3 milyon dolarlık hisse senedi, 750,4 milyon dolarlık DİBS ve 62,3 milyon dolarlık ÖST satışı gerçekleştirdi. Satışlarla hisse senedi stoku 31 milyar 323,1 milyon dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 66,3 milyon dolarlık hisse senedi, 750,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 62,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası"Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 66,3 milyon dolarlık hisse senedi, 750,4 milyon dolarlık DİBS ve 62,3 milyon dolarlık ÖST sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 30 Ekim haftasında 31 milyar 569,3 milyon dolardan 31 milyar 323,1 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 555,1 milyon dolardan 15 milyar 829,9 milyon dolara indi.

ÖST stoku ise 2 milyar 741,7 milyon dolardan 2 milyar 670,6 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA
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