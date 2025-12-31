Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yurt dışına çıkış harcı bin 250 TL, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL oldu. Ayrıca motorin ve benzinde de maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı.
- Yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1.250 TL'ye çıkarıldı ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
- Özel iletişim vergisi 2025 yılı için yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.
- Benzin ve motorinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.
Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM
Hazine Ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'denbin 250 TL'ye çıkarıldı.Söz konusu karar, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI
Yine Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla özel iletişim vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.
BENZİN-MOTORİN ÖTV'Sİ DE YÜKSELDİ
Ayrıca motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.