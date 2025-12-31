Haberler

Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam

Güncelleme:
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yurt dışına çıkış harcı bin 250 TL, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL oldu. Ayrıca motorin ve benzinde de maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı.

  • Yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1.250 TL'ye çıkarıldı ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
  • Özel iletişim vergisi 2025 yılı için yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.
  • Benzin ve motorinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.

Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'denbin 250 TL'ye çıkarıldı.Söz konusu karar, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI

Yine Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla özel iletişim vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.

BENZİN-MOTORİN ÖTV'Sİ DE YÜKSELDİ

Ayrıca motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.

Umut Halavart
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

ögögöhöhögögögög bogazıma gire gire ağrıdı :)))) banane fakirler düşünsün

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları92dqvndmcr:

yazık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Çıkış harcı 710 tl değil 1000 tl idi...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

