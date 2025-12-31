Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam

Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'denbin 250 TL'ye çıkarıldı.Söz konusu karar, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI

Yine Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla özel iletişim vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.

BENZİN-MOTORİN ÖTV'Sİ DE YÜKSELDİ

Ayrıca motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.