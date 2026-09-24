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Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 109,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

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TCMB'ye göre yurt dışı yerleşikler geçen hafta 109,8 milyon dolarlık hisse senedi, 116,9 milyon dolarlık DİBS ve 331,7 milyon dolarlık ÖST sattı. 18 Eylül haftasında hisse senedi, DİBS ve ÖST stokları geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 109,8 milyon dolarlık hisse senedi, 116,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 331,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası"Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 109,8 milyon dolarlık hisse senedi, 116,9 milyon dolarlık DİBS ve 331,7 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 18 Eylül haftasında 42 milyar 410,9 milyon dolardan 39 milyar 355 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 145,7 milyon dolardan 17 milyar 432,5 milyon dolara geriledi.

ÖST stoku ise 4 milyar 435,7 milyon dolardan 4 milyar 87,1 milyon dolara indi.

Kaynak: AA
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