TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları kasımda arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının kasım ayında yıllık yüzde 31,19; aylık yüzde 1,02 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,67 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,75 artış, imalatta yüzde 31,02 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 28,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 38,38 artış, enerjide yüzde 22 artış, sermaye mallarında yüzde 29,75 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,82 artış, imalatta yüzde 0,99 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,37 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,46 artış, enerjide yüzde 4,65 artış, sermaye mallarında yüzde 0,14 artış olarak gerçekleşti.