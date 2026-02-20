Haberler

Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ocak Ayında Yıllık Yüzde 35,12 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 4,06, yıllık ise yüzde 35,12 artış gösterdi. İmalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 34,76 olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 arttı.

TÜİK, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, Ocak ayında aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 artış gösterdi.

YD-ÜFE, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 4,06 yükseldi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,63 artış kaydetti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 34,76 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57, imalatta yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11, sermaye mallarında ise yüzde 35,06 artış oldu.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32, imalatta yüzde 3,94 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75, sermaye mallarında ise yüzde 4,20 artış oldu.

Kaynak: ANKA
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha