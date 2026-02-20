Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ocak Ayında Yıllık Yüzde 35,12 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 arttı.

TÜİK, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, Ocak ayında aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 artış gösterdi.

YD-ÜFE, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 4,06 yükseldi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,63 artış kaydetti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 34,76 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57, imalatta yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11, sermaye mallarında ise yüzde 35,06 artış oldu.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32, imalatta yüzde 3,94 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75, sermaye mallarında ise yüzde 4,20 artış oldu.

