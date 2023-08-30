Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Narenciye rekoltesi arttı, ancak üreticiler endişeli

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2023 yılında narenciye rekoltesinin geçmiş yıllara göre arttığını belirterek, ancak üreticilerin ürünlerini henüz satamadığını ve endişeli olduklarını söyledi. Doğan, ayrıca yeni pazarların oluşturulması ve desteklerin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Narenciyede bu yıl geçen yıla göre rekoltenin daha fazla olduğunu belirterek, "2023 yılındaki rekolte toplam 3 milyon 200 bin tona ulaştı" dedi.

2023 yılında geçmiş yıllara göre rekoltenin yükseldiğine ve limon, mandalina, greyfurt, portakalın toplamda 3 milyon 200 bin ton olduğuna dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl rekolte yüksek fakat çiftçimiz ürününü henüz tüccara satamadı. Geçmiş yıllarda birkaç ay önceden avans vererek ürün bağlantısı yapan tüccarlar, girdi fiyatlarının yüksek, narenciye fiyatlarının düşük olmasına rağmen hala alım yapmadı. Yurt dışı pazar bağlantıları da henüz tamamlanmadı. Ürün satış fiyatı maliyetin altında kalan narenciye üreticileri endişeli. Yıllar önce narenciyeye verilen DFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) özellikle bu yıl ton başına en az 1.500 - 2.000 TL olacak şekilde yeniden verilmeli" dedi.

Mayer limon para etmediği için, hırsızlık olaylarının yaşanmadığını ve çiftçilerin bahçelerine bekçi bile tutmadıklarına değinerek durumun ne kadar önem arz ettiğini ifade eden Doğan, "Bölgemizde 850 bin dönüm narenciye ekili alan mevcut. 2024 yılı narenciye ekim alanları için, yüzde ra6 eğim şartı getirildi. Adana'da bu eğim olmadığı için önümüzdeki yıl ilimizde yeni narenciye ekimi yapılamayacak. Bu yıl çiftçilerimiz para kazanamazsa, bahçesindeki ağaçları söküp başka ürün eker. Bölgemiz ve ülke ekonomimiz için büyük öneme sahip narenciye üretiminde önemli kayıplar yaşanır. Cumhurbaşkanımızdan bu yıl narenciye için DFİF desteğinin açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ortadoğu ülkelerine de narenciye ihracatının başlamasını beklediğini söyleyen Doğan, "Rusya ve Ukrayna dışında yeni pazarların oluşturulması da gerekir. Yeni pazarların oluşturulmasıyla birlikte sektörün büyüme ve kalkınma potansiyeli artar. Pazar araştırmalarının yapılması ve üreticilere yönelik eğitim programları gibi destekler, üreticilerin ürünlerini uluslararası standartlara uygun hale getirmeleri ve yeni pazarlardaki rekabet düzeyine ayak uydurmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu yeni pazarlara yönelik yapılacak stratejik adımlar, tarım sektörü ve ülkemiz için oldukça önemli ifadelerini kullandı. - ADANA