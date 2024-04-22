Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Buğday hasadı öncesi fiyat ve prim desteği açıklanmalı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday hasadı başlamadan çiftçilerin beklentilerini karşılayacak şekilde fiyat ve prim desteğinin açıklanmasını istediklerini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de en erkenci turfanda buğday hasadının Mayıs ayının başında Adana'nın kıyı şeridinde başlayacağını ve ay ortalarında ovaya doğru ilerleyeceğini hatırlatarak, "Adana'da 1 milyon 330 bin dönüm buğday ekili alan var. Türkiye buğday üretiminin yüzde 4'ü şehrimizden karşılanmaktadır. Havaların sıcak ve yağmurlu olması kardeşleme olmasa da buğday başaklarında güzel sonuçlar verdi. Mayıs başına kadar yağacak güzel yağmurlar rekolteyi arttıracaktır. Çiftçilerimiz hasat başlamadan buğday taban fiyatının en az 15 TL, prim desteğinin ise enflasyon oranında arttırılarak açıklanmasını bekliyor. Kıraç bölgelerde ise buğdaydan başka ürün ekmeyen çiftçilerimize pozitif ayrımcılıkla primler 2 katı olarak verilmelidir" dedi.

"15 liranın altında olması çiftçiye zarar ettirir"

Doğan, son yıllarda buğday üreticilerinin para kazanamadığını kaydederek, "Geçen yıl taban fiyat ton başına 8 bin 250 TL prim ise ton başına bin TL olarak belirlenmişti. Kira, sürüm, ilaçlama, bakım gibi girdi maliyetleriyle 1 kilogram buğdayın dane fiyatı 13,39 TL. Bu yıl fiyatın 15 liranın altında olması çiftçiye zarar ettirir. Hükümet yetkililerimizden hasat öncesi, çiftçilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde, fiyat ve prim desteğinin açıklanmasını beklemekteyiz" şeklinde konuştu. - ADANA