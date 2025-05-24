Yumurtanın üretim maliyeti düşerken market fiyatları sabit kaldı

Yumurtanın üretim maliyeti düşerken market fiyatları sabit kaldı
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Yumurta fiyatları, ihracattaki azalma ve iç piyasadaki arz fazlası nedeniyle yüzde 50 oranında düştü. Ancak bu büyük fiyat düşüşüne rağmen marketlerin aynı oranda fiyatları indirmemesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Uzun süredir artan yumurta fiyatları, tüketicilerin bütçesini zorluyordu. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte fiyatlarda önemli bir düşüş yaşandı. Öyle ki fiyatlar, ihracattaki azalma ve iç piyasadaki arz fazlası nedeniyle yüzde 50 oranında düştü.

İHRACATTAKİ AZALMA FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Karar Gazetesi'nin haberine göre; özellikle ABD ve Irak'a yapılan yumurta ihracatının azalması, iç piyasada arz fazlasına yol açtı. Bu durum, fiyatların düşmesinde etkili oldu. Geçtiğimiz aylarda 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 190-200 lira seviyelerindeyken, şu anda 125-130 lira bandına geriledi.

HAVALARIN ISINMASIYLA FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Yumurta satıcıları, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların daha da düşebileceğini belirtiyor. Şu anda bir yumurtanın tanesi ortalama 4 ila 4,5 lira arasında satılıyor. Fiyatların makul seviyelere inmesi, tüketici talebini artırarak piyasada hareketliliğe yol açtı.

MARKETLER KULAĞININ ÜSTÜNE YATTI

Yumurtanın üretim maliyetindeki düşüşe rağmen, market fiyatlarında bir değişiklik görülmedi. Bu durum, üreticiler ve tüketiciler arasında çeşitli tartışmalara neden oldu. Üreticiler, maliyetlerin düşmesine rağmen fiyatların sabit kalmasının sebebini, marketlerin kar marjlarını artırmak için bu fırsatı değerlendirmesi olarak gösteriyor. Tüketiciler ise, üretim maliyetlerinin düşmesine rağmen fiyatların düşmemesini eleştiriyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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