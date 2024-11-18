Yumurta fiyatları kısa sürede yüzde 30 yükseldi

Genelde yaz aylarında fiyatı ucuzlayan yumurta, kışa girilirken bu kez zamlarla gündemde. Tüm Türkiye genelinde son iki haftada yumurtaya gelen zamlar yüzde 30'a yaklaştı. Ortalama bir yumurtanın fiyatı 8 lira oldu. Tüketiciler, afaki artış karşısında şaşkına döndü.

"Her yerde kuş gribi çıktı" söylentileriyle 2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını da yükseltti. Yumurtaya ardı ardına gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30'luk zam market raflarına yansıdı.

YUMURTANIN TANESİ 8 LİRA OLDU

Üretici yumurtayı ortalama 3,60-3,70 TL'ye satıyor. Ancak market raflarında ve pazarlarda bu fiyatlar katlanarak tüketiciye ulaşıyor. En uygun fiyatlı 30'lu yumurta koli fiyatları bile 140 TL'ye kadar çıktı. Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

Uzmanlar, tüketicilere aldıkları ürünlerde anormal fiyat artışı gördüklerinde durumu Ticaret Bakanlığı'na bildirmeleri çağrısında bulunuyor. e-Devlet üzerinden ya da ALO 175 Tüketici Hattı üzerinden şikayet yapılabilir.

Ayrıca, tüketicilerin yumurta alırken ambalaj üzerinde yazan numaralara dikkat etmesi gerekiyor. "0" ve "1" numaralı yumurtalar organik veya serbest dolaşan tavuklardan gelirken, en uygun fiyatlı "3" numaralı yumurtalar kafes sisteminden elde ediliyor.

"ÜRETİMDE SORUN YOK"

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon yumurta üretiminin ülkede sorunsuz devam ettiğini ve iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak seviyede üretim olduğunu belirtiyor.

Yumurta üretiminde maliyetlerin yüzde 75'ini yem oluşturuyor. Bunun yanı sıra, tavuk ilaçları, elektrik ve işçilik gibi giderler de fiyatları etkiliyor. Ancak üretici ile market fiyatları arasındaki büyük fark, dikkat çekiyor. Aracıların ve marketlerin fiyatları manipüle ettiği düşünülüyor.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTARKEN FİYAT NASIL YÜKSELDİ?

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 432 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.