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Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ile yapılan toplantıda, altyapı çalışmaları ve arsa talep süreçleri ele alındı.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ile toplantı yapıldı

Hakkari Valiliği toplantı salonunda Vali Ali Çelik başkanlığında; Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, ilgili kurum yönetici ve üyelerinin katılımları ile yapım aşamasına geçilen Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin devam eden süreçlerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda; ihale süreçleri tamamlanarak yapım aşamasına geçilen Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin altyapı yapım süreçlerinin detayları ile OSB parselleri için arsa talep toplama süreçlerinde izlenecek adımlar, yapılan sunumlar eşliğinde değerlendirildi. Toplantıda mevsim şartları uygun duruma geldiğinde organize sanayi bölgesinin alt yapı çalışmalarının başlatılabileceği belirtildi.

Vali Çelik; katılımcılara toplantıya katkıları için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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