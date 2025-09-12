Haberler

Yüksekova'da Yerli Üzüm Üretimi Yükselişte

Yüksekova'da Yerli Üzüm Üretimi Yükselişte
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde yetiştirilen yerli üzüm, bu yıl yüksek verimiyle dikkat çekiyor. Üreticilere gelir sağlayan yerli üzüm çeşitleri için yeni projeler başlatılacağı duyuruldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde yetiştirilen yerli üzüm, bu sene de yüksek verimiyle dikkat çekti.

Köyün bereketli topraklarında yetişen iki çeşit yerli üzüm, hem kışlık erzak olarak ayrılıyor hem de ilçe pazarında satılarak üreticilere gelir sağlıyor. Üretim sahasını yerinde incelemek üzere köye gelen Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Yüksekova Ziraat Bankası Müdürü Davut Gündüz, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bugün Yeşiltaş köyündeyiz. Bu köy, özellikle üzümcülük ve bağcılıkla tanınan önemli yerlerimizdendir. Çiftçilerimizin sorunlarını dinliyor, bu sorunları projelendirerek bakanlığımız, valiliğimiz ve müdürlüğümüzle paylaşıyoruz. Burada 3-4 çeşit üzümün üretildiğini gördük. Bölgenin tarımını geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise Yeşiltaş'ın üzüm ve ceviz üretiminde öne çıktığını vurgulayarak, "İklim şartları ve ürün çeşitliliği sayesinde bölgemiz tarımda önemli bir konumda. Özellikle Yeşiltaş üzümü, aroması ve kalitesiyle eşsiz bir tada sahip. Çiftçilerimizin en büyük taleplerinden olan üzüm sıkma makineleri konusunda yeni projeler başlatacağız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'yla işbirliği yaparak üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yeşiltaş Zerik yerli üzüm çeşidinin tescillenmesi amacıyla 2022 yılında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çalışmalar başlatılmıştı. - HAKKARİ

