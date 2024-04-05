Yüksekova'da indirimli meyve fidanlarına yoğun ilgi

Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafından farklı illerden getirilen 12 bin meyve fidanının yüzde 25 indirimle satışa sunulmasına yoğun ilgi gördü.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığının farklı illerden getirdiği ceviz, şeftali, kayısı, dut, elma, erik, armut, badem, ayva, fındık, vişne ve kiraz fidanlarının yüzde 25 indirimle satışa çıkarılması büyük ilgi gördü. Muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara meyve fidanlarını satışını önceden duyuran Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, vatandaşın taleplerine göre projeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, fidanların kentin üretimine hayır ve bereket getirmesini diledi. Başkan Geçirgen, "Üreten bir Yüksekova için çıktığımız bu yolda geçen sene olduğu gibi bu sene de meyve fidanlarımızı satışa sunduk. Yüzde 25 indirimle çiftçimizin üretimine destek için satış yapıyoruz. Meyve fidanlarını vatandaşımıza herhangi bir kar gütmeden satıyoruz. Bu Yüksekova için kaynak, üretim ve ağaçlandırmaya dayalı bir projedir" dedi.

Vatandaşlardan Hasım Han ise "Bu tür destekler bizi çok mutlu ediyor. Fiyatlar da oldukça uygun. Birkaç tane meyve fidanı aldım. Bu ileride bana geçim kaynağı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ