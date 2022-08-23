Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor

Kars'ın Selim, Arpaçay ve Akyaka ilçelerinde yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden iyi verim bekleniyor.

Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin katkılarıyla yürütülen "Bitkisel Üretim Projeleri" kapsamında çiftçilere verilen tohum desteğiyle 2 bin 60 dekar alana ayçiçeği ekildi.

Çiftçiler, yaklaşık 2 bin rakımda ektikleri yağlık ayçiçeğinden bu sezon 400 ton verim bekliyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, İl Özel İdaresi tarafından temin edilen tohumları toprakla buluşturduklarını söyledi.

" Kars'ın toprakları ayçiçeğiyle renklenecek"

Şimdilerde ayçiçeği tarlalarının renklendiğini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Kars Ayçiçek ile Renkleniyor projemiz vardı, gerçekten rengarenk oldu ve bundan dolayı çok mutluyuz. Buradaki başarı çiftçilere aittir. Şimdi çok güzel gelişimler var. İnşallah beklediğimiz verime ulaşacağız. Bunlar yağlık ayçiçeği, inşallah ülkemizin hem yağ ihtiyacının karşılanmasına hem de vatandaşımızın ekonomik anlamda gelir sağlamasına önemli katkıları olacak. Bu sene yağlık ayçiçeği ekimi ve üretimimiz ilkti, sonraki yıllarda bu miktarı yükselteceğiz. İnşallah Kars'ın toprakları ayçiçeğiyle renklenecek."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş da bu yıl 2 bin dekarın üzerindeki bir alanda yağlık ayçiçeği üretildiğini anlattı.

Gelecek yıl ekim alanının 15 bin dönüme çıkmasını beklediklerini belirten Ertaş, "Çiftçilerimiz, ektiği ayçiçeğiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Hasada yaklaşık 2 ay var ama tarlalar güzel, herhangi bir hastalık yok ve gayet iyi gidiyor. Hasatta da inşallah istediğimiz gibi olur. Bu yıl yağışlar çok güzel gitti, çiftçilerimizin zarar etmeyeceği bir durum var." diye konuştu.

Çiftçi Zeki Demiral da geçen yıl çerezlik ayçiçeği ektiğini ve bu yıl ise yağlığa yöneldiğini söyleyerek, "Bizim topraklar çok verimlidir. Ayçiçeğini yüksek rakımda kara toprakta yetiştiriyoruz. Ürün yetişmesi gereken zamanda yetişiyor, zamanla ayçiçeği ekimini büyütmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.