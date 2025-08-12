YTU Racing, Formula Student Czech Republic 2025'te Birinci Oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci takımı YTU Racing, geliştirdikleri YTR10C araçla, Formula Student Czech Republic 2025'te (Formula Öğrencisi Çek Cumhuriyeti) "İçten Yanmalı Motor" kategorisinde birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTU Racing, mühendislik ve pilotaj becerileriyle, Türkiye'yi gururlandırdı.

Toplamda 6 farklı kategoride podyuma çıkan ekip, topladığı puanlarla genel klasmanda zirveye yerleşerek Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırdı.

Topladığı yüksek puanlarla rakiplerini geride bırakan ekip, saatte 0-100 kilometre hızlanmayı, 3,2 saniyede gerçekleştirdi.

Takım, Genel Klasman (Overall), Dayanıklılık (Endurance) ve Hızlanma (Acceleration) kategorilerinde birinciliği göğüsleyerek, başarıya imza attı. Aracın teknik üstünlüğünü ve pilotların yeteneğini sergileyen takım, aynı zamanda diğer dinamik kategorilerde de zirveyi zorladı.

YTU Racing, Skidpad ve Verimlilik (Efficiency) kategorilerinde ikinciliği elde ederken, Autocross kategorisinde üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTU Makine Teknolojileri Kulübü'ne (MAKTEK) bağlı takımın, Formula Student Czech Republic'te elde ettiği şampiyonlukla göğüslerini kabarttıklarını belirtti.

Ekibin, artık bir marka haline geldiğini aktaran Debik, "Ekibimizin bu istikrarlı başarısı tesadüf olmayıp yılların birikiminin, disiplinli çalışmanın ve inovasyon tutkusunun en somut göstergesidir. Gençlerimiz, sadece bir araç tasarlayıp yarış kazanmadılar aynı zamanda mühendislik becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve liderlik vasıflarını en üst seviyede sergileyerek ülkemizin ve üniversitemizin eğitim felsefesini taçlandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Debik, şampiyonluğun, atölyelerde filizlenen fikirlerin doğru vizyon ve destekle uluslararası alanda nasıl büyük başarılara dönüşebileceğinin en net göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inanmaya ve her birinin hayallerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.