Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Kalaycılık Mesleği Tarihe Karışıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu kültürünün bir parçası olan kalaycılık mesleği, Yozgat'ta çırak yetişmediği için yakın zamanda icra edilmeyecek. Gelişen teknolojiyle birlikte bakır eşyaların yerini krom, çelik ve alüminyum alaşımlı mutfak ürünleri aldı. Kalaycılık, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline geldi. Yozgat'ta sayıları azalan kalaycı ustaları, mesleği yapacak çırak bulamadıklarını belirtiyor.

Anadolu kültürünün bir parçası olan kalaycılık mesleği tarihe karışıyor. Yozgat'ta sayıları bir elin beş parmağını geçmeyen kalaycılar, çırak yetişmediği için mesleğin yakın zamanda artık icra edilmeyeceğini ifade ediyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte, bakır eşyaların yerini krom, çelik ve alüminyum alaşımlı mutfak ürünleri aldı. Hal böyle olunca da kalaycılık, eski önemini ve değerini kaybederek unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline geldi. Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da kalaycılık mesleği son demlerini yaşamaya başladı. Sayıları gittikçe azalan kalaycı ustaları, mesleği yapacak çırak bulamazken, sektörün son temsilcilerinin kendileri olduğunu söyledi.

Yozgat'ta 17 yaşında başladığı kalaycılığa bir dönem ara vermesine rağmen kentte kalaycı kalmadığı için tekrardan başlayan 64 yaşındaki Mustafa Doğanalp, Sorgun ilçesinde kaybolmaya yüz tutan mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğin son temsilcilerinden birisi olan Doğanalp, sabahın erken saatlerinde dükkanını açarak güne başlıyor. Müşterilerinin getirdiği bakır kapları ateşte harlayan Doğanalp'in özenle kalayladığı malzemeler, müşterilerinden de takdir topluyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü sevgiyle yapan Doğanalp, kendisinden sonra mesleğe devam edecek kimse olmaması sebebiyle ömrünün yettiği kadar mesleğine devam etmek istiyor.

"Ben de ölürsem kalaycılık bitti"

Yozgat'ta kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olduğunu söyleyen Mustafa Doğanalp, "20 yıldır bir fiil kalaycılık yaptım, daha sonra iş olmadığı için 4 yıl ara verdim. Şimdi de kimse kalmadığı için yeniden kalaya başladım. Şu an Yozgat genelinde tekim, son temsilcisi benim. Biz öldükten sonra yapacak kimse yok. Çırakta yok olsa yetiştiririz. Şu an kalaycılık bitmek üzere, ben de ölürsem bitti." dedi.

"Sağlık açısından çok faydalı"

Yozgat ve çevre ilçelerden Sorgun'a kalay için geldiklerini de belirten Doğanalp, "Yozgat'ın her tarafından buraya kalay için geliyorlar. Kaplar büyüklüğüne göre parça başı 50 liradan başlıyor bin 200 liraya kadar çıkıyor. Sağlık açısından bakır çok faydalı, yemeği de çok güzel olur, bilhassa yoğurdu çok lezzetli oluyor. Çelik gibi olmuyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yozgat Krom Kültür Sanat Ekonomi Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title