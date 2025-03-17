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Yozgat'ta Geleneksel Zimem Defteri ile 300 Bin TL Borç Ödendi

Yozgat'ta Geleneksel Zimem Defteri ile 300 Bin TL Borç Ödendi
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Yozgat'ta Zimem Defteri geleneği kapsamında iş adamları tarafından 9 bakkalın toplam 300 bin TL borcu kapatıldı. İş adamları bu geleneği sürdürerek yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiledi.

Yozgat'ta, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen 'Zimem Defteri' geleneğiyle iş adamlarınca 300 bin TL borç ödendi.

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, şehir merkezinde bulunan 9 bakkalın veresiye defterlerini satın aldı. Defteri satın alınan mahalle bakkalı olan Şemsi İçem, "Mahallem adına çok mutluyum. Bu gelenek devam ettiği için ayrıca mutluyum. 3 mahalle arasında bakkallık yapıyorum. Yaklaşık 37 bin TL civarı bir borcumuz vardı. Valiliğimiz ve iş adamları sayesinde kapandı. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Gülşen İtik ise, "Bu yıl altıncı kez Osmanlı geleneği olan 'Zimem Defteri' uygulamasını devam ettiriyoruz. Her yıl özellikle Ramazan ayında Yozgat merkezde bulunan bakkalları Valiliğimiz belirliyor. Biz de belirlenen bakkalların borcunu kapatıyoruz. Bu çok güzel bir gelenek. Yaptığımız uygulama birçok ilde örnek oldu. Hayırsever iş insanlarımıza bu etkinliği sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. Bu yıl toplam 9 bakkalın borcunu kapatıyoruz. 300 bin lira civarında bir borcun tamamını Ramazan ayı boyunca kapatıyoruz" şeklinde bilgi verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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