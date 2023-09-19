Yozgat'ta bağ bozumu ile birlikte kış hazırlıkları da başladı. İnce kabuklu sofralık üzümün yetiştiği kentte geçen yıla oranla verim düşse de çiftçiler, üzümleri pekmez yaparak değerlendiriyor.

Yozgat'ta bağ bozumu başladı

YOZGAT - Yozgat'ta bağ bozumu ile birlikte kış hazırlıkları da başladı. İnce kabuklu sofralık üzümün yetiştiği kentte geçen yıla oranla verim düşse de çiftçiler, üzümleri pekmez yaparak değerlendiriyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat başladı. Bağ bozumuyla birlikte kış hazırlıklarına da başlayan köylüler, imece usulü bağlardan tek tek topladıkları üzümlerin satışını gerçekleştiriyor. Köylüler satamadıkları ürünleri ise başta pekmez olmak üzere pestil ve cevizli sucuk yaparak değerlendiriyor.

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle rekoltede düşüş yaşayan çiftçiler geçen yıla oranla daha az verim elde ettiklerini belirtti.

Arpaç köyünde bağ bozumu gerçekleştirdiklerini söyleyen Sait Süzener, "Her sene İstanbul'dan gelip bağ sezonu üzümümüzü topluyoruz. Geçen seneye oranla verimin düştüğünü gözlemlesek de yine de üzümümüz var. Bu yıl aşırı yağmurdan dolayı üzümde verim düştü, salkımlar cılız kalmış. Biz de komşularla birlikte imece usulü ürünleri topluyoruz. Topladığımız üzümleri de pekmez yapıp değerlendireceğiz. 5 dönüm alandan her sene normalde 300 kilogram civarı pekmez elde ediyorduk ama bu sene 250 kilogram pekmez elde etmeyi bekliyoruz" dedi.