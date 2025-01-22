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Yozgat'ta 179 Milyon Liralık Trafo Merkezi İnşaatı Başladı

Yozgat'ta 179 Milyon Liralık Trafo Merkezi İnşaatı Başladı
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Boğazlıyan'da inşa edilecek 154 KV'lık Trafo Merkezi, sanayi bölgesindeki işletmelere kesintisiz enerji sağlayacak ve bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunacak.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 179 milyon lira değerindeki Trafo Merkezi'nin inşaatı başladı.

Fuat Oktay OSB ve Boğazlıyan'ın enerji altyapısını güçlendirecek ve sanayi bölgesindeki işletmelerin kesintisiz enerji teminini sağlayacak olan 154 KV'lık Trafo Merkezi'nin inşaatı başladı.

Trafo Merkezi sayesinde bölge ekonomisi açısından önem taşıyan yatırımla birlikte bölgedeki sanayi tesislerinin enerji ihtiyacı daha güvenli ve daha kesintisiz bir şekilde karşılanacak. Ayrıca OSB'deki işletmelerin üretim kapasitesi artacak, bölgeye yeni yatırımların gelmesi teşvik edilecek, istihdam imkanları genişleyecek, ilçenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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