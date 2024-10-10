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YÖREX 2024 Fuarı'nda Buldan El Dokumaları Standı Yoğun İlgi Gördü

YÖREX 2024 Fuarı'nda Buldan El Dokumaları Standı Yoğun İlgi Gördü
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Antalya'da düzenlenen YÖREX 2024 Fuarı, yerel ve ulusal üreticileri bir araya getirirken, Buldan'ın el dokumacılığı ve kültürel mirası ön plana çıktı. Kaçanoğlu El Dokumaları standı ziyaretçilerden büyük ilgi topladı.

Bu yıl 13. kez kapılarını açan YÖREX 2024 Fuarı, Antalya'da yerel ve ulusal birçok üretici ve girişimciyi bir araya getirdi. Fuarda Buldan'ı temsilen katılan El Dokumaları ustalarından Selahattin Kaçanoğlu ve Ethem Kaçanoğlu'nun oluşturduğu stant ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Buldan, tarihi el dokumacılığı ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çekerken, Kaçanoğlu El Dokumaları standı, ziyaretçilere bu eşsiz sanatın detaylarını sunma fırsatı buldu. Selahattin Kaçanoğlu, dokuma sanatının incelikleri ve el tezgahlarının kullanımı hakkında bilgi vererek, katılımcılara geleneksel Buldan dokumasının önemini aktardı. Özellikle el yapımı ürünlerin sergilendiği stant, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerden ilgi topladı. Fuarda, Buldan'ın tarihi ve kültürel mirası, el sanatları ve geleneksel dokumacılığının yanı sıra, bölgenin turistik değerleri de ön plana çıkarıldı. Buldan standı, hem geleneksel el dokumacılığının yaşatılması hem de bölgenin ekonomik kalkınması için büyük bir fırsat sundu. Ziyaretçiler, Buldan'ın zengin dokuma kültürünü keşfederken, aynı zamanda el yapımı ürünlere olan ilgilerini de artırdılar. Fuarı ziyaret eden önemli isimlerden biri de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. Hisarcıklıoğlu, Buldan standını ziyaret ederek, dokuma ustası Selahattin Kaçanoğlu'ndan el dokuması teknikleri ve bu sanatın geleceği hakkında bilgi aldı.

Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayla Ermiş, Meral Kaymak, Meclis üyesi Hale Efeoğlu, Genel Sekreter Ayhan Emirdağ ile DOYEG yetkilisi Müge Aksoy'un da fuarda katılım sağladı. Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Buldan'a kazandırılan TOBB Anaokulu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kültür Sanat Antalya Ekonomi Kültür Turizm Buldan Sanat

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