Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı-Akyazı Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan iki yönlü gerçekleştirilecek. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılacak.

Aydın Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Yalki Deresi Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 8 Temmuz'a kadar sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla 13-16. kilometrelerde ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Konya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 19-23. ve Tokat-Almus yolunun 9-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde üst yapı yenileme, Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.