Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini bildirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-Çeşme Otoyolu, Konya-Afyonkarahisar ve diğer birçok yolda çalışmalar devam ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Yolun 160. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Çalışmaların 30 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. kilometrelerinde aydınlatma sistemlerinin bakım çalışmaları sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde ulaşım sağ şeritten sağlanacak.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin Tomarza ilçesine ulaşabilmesi için Akmescit yolunu kullanmaları gerekiyor.
Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri ile Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerindeki Kale-1, Kale-2, Akarşen, Narlık ve Sameli tünellerindeki elektrik, elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.